Депутат Госдумы рассказал, как будет развиваться ситуация с выполнением Минских соглашений

Луганск, 17 ноября. Российской Федерации нужно продолжать четко и активно работать над интеграцией республик Донбасса в российское законодательное пространство и экономическую сферу. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал депутат Государственной думы, председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев.

Российский политик объяснил, почему Украина подписала «формулу Штайнмайера».

«Я думаю, что Украина была вынуждена ее подписать не потому, что у нее есть внутреннее желание и потребность ее выполнять, а просто для того, чтобы подписать. И искать логику в действиях нынешнего руководства страны достаточно сложно. Нужно смотреть по фактам: если они выполняют пункт за пунктом «формулы Штайнмайера» — это хорошо. Пока я вижу, что даже первое разведение войск состоялось в одном Золотом, и это очень сложно. Посмотрим, как будут сноситься фортификационные сооружения. Их за 30 дней нужно все снести. С луганской стороны, я даже не сомневаюсь, это будет сделано», — отметил Журавлев.

Он констатировал, что выполнение любого пункта «формулы» идет очень медленно и с большим трудом. А ее имплементацию в украинское законодательство политик назвал и вовсе нереальной.

«Она подписана ровно за одним — затем, чтобы состоялся «нормандский формат», чтобы Владимир Зеленский встретился с сильными мира сего и сказал, что он точно такой же и, главное, делает все возможное. А дальше нужно продержаться ровно год. Почему? Потому что в ноябре следующего года сменится администрация Белого дома — он так надеется. И придет туда другой хозяин. Потому что сегодняшний хозяин говорит ему: «Иди договаривайся с Россией. А Украина вообще не мой проект. Она была проектом [Барака] Обамы, и меня она мало интересует», — пояснил политик.

По его словам, в такой ситуации нынешний президент Украины не знает, что ему делать.

«Он тянет время, как ему только можно, и будет его тянуть. Никто не станет выполнять эту «формулу Штайнмайера» и Минские соглашения. Но это вот оттягивание будет. И если ему удастся протянуть год, тогда он выйдет и скажет: «Ребята, смотрите, как я сильно напрягался, я делал все возможное, чтобы не отступить с этих позиций. Я не выполнил ни Минские соглашения, ни «формулу Штайнмайера», поэтому дайте-ка мне денег, дайте мне оружие, и я дальше буду такой серьезной антироссией», — рассказал депутат Государственной думы РФ.

Он считает, что именно таким образом будет развиваться ситуация с выполнением Минских соглашений.