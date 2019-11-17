Стало известно, зачем США провели «аудит» предприятий «Укроборонпрома»

Киев, 17 ноября. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку Айвараса Абромавичуса, возглавляющего государственный концерн «Укроборонпром». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте партии.

«Айварас Абромавичус должен быть немедленно отправлен в отставку и привлечен к уголовной ответственности», — говорится в заявлении украинской оппозиционной партии.

Основанием для подобных требований стала публикация украинского интернет-издания «Страна.ua», которое обнародовало документы, свидетельствующие о том, что американские военные специалисты получили доступ к оборонным предприятиям Украины. СМИ сообщили, что представители разведки США провели девятидневный тур по объектам оборонного комплекса Украины, при этом Абромавичус предписал руководителям структурных подразделений встретиться с американской делегацией, сообщают «Известия».

«Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала тур, который СМИ описывали как «аудит», «разведывательной операцией» и «прямой угрозой национальной безопасности» Украины. В партии считают, что в результате действий генерального директора «Укроборонпрома» Украина может полностью перейти под управление Вашингтона.

Как сообщил RT представитель «Укроборонпрома», цель «аудита» американцев — воспрепятствовать передаче Киевом важных технологий Китаю. В частности, речь идет об украинской компании «Мотор Сич», внушительный пакет акций которой принадлежит КНР. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Вашингтон стремится помешать консолидации активов «Мотор Сич» в руках граждан и компаний Китая.

Ранее сообщалось, что члены делегации США попросили сотрудников секретных заводов Украины говорить на русском языке. По словам американцев, это было необходимо, чтобы избежать «лингвистических трудностей при понимании технической спецификации».