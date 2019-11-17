Правительство Украины отменило предельный уровень тарифов на отопление

Киев, 17 ноября. Правительство Украины отменило решение об установлении предельных тарифов на горячую воду и теплоснабжение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Летом 2019 года украинский кабмин установил предельные тарифы на тепло. Предельная стоимость была определена на уровне 1,4 тысячи гривен за Гкал. Пороговый тариф на горячую воду был установлен на отметке 83 гривны за кубометр для помещений, оборудованных полотенцесушителем, и 75 гривен за кубометр — без полотенцесушителя.

В министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что отмена этих решений должна обеспечить «устойчивое прохождение отопительного сезона».

«Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически не обоснованных ставок на тарифы», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, средневзвешенный тариф по стране на тепловую энергию по состоянию на 1 мая 2019 года составлял 1807 гривен за одну Гкал. В министерстве считают, что введение меньшего тарифа приведет к дополнительным расходам местных бюджетов на сумму около 7 миллиардов гривен.

Ранее жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления. Одна из участниц акции рассказала, что вместе с товарищами по несчастью борется с проблемой уже две недели, однако многочисленные обращения к органам власти результата не принесли.