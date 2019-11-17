ЦИК Белоруссии заявила, что выборы в парламент проходят в спокойной обстановке

Минск, 17 ноября. Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей Национального собрания) проходят спокойно, спорных ситуаций нет. Об этом сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

«Пока обстановка абсолютно спокойная, тем более что… большая часть населения еще не проснулась», — отметила она.

По словам Ермошиной, активность и возможные споры могут возникнуть к завершению голосования, по мере приближения к 20.00 (совпадает с московским временем). Как заметила глава ЦИК, за минувшую ночь связанных с выборами происшествий не было. Об этом проинформировали в органах внутренних дел.

Ермошина подчеркнула, что все избирательные участки открылись в спокойном режиме. Она обратила внимание на то, что ко времени открытия не поступило ни одной жалобы от национального наблюдателя.

Напомним, выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии проходят 17 ноября по мажоритарной системе.