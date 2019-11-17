Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

ЦИК Белоруссии заявила, что выборы в парламент проходят в спокойной обстановке

241
0 Оставить комментарий

ЦИК Белоруссии заявила, что выборы в парламент проходят в спокойной обстановке

Минск, 17 ноября. Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей Национального собрания) проходят спокойно, спорных ситуаций нет. Об этом сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.                                                            

«Пока обстановка абсолютно спокойная, тем более что… большая часть населения еще не проснулась», — отметила она.                                                                              

По словам Ермошиной, активность и возможные споры могут возникнуть к завершению голосования, по мере приближения к 20.00 (совпадает с московским временем). Как заметила глава ЦИК, за минувшую ночь связанных с выборами происшествий не было. Об этом проинформировали в органах внутренних дел.                                                                

Ермошина подчеркнула, что все избирательные участки открылись в спокойном режиме. Она обратила внимание на то, что ко времени открытия не поступило ни одной жалобы от национального наблюдателя.                                                      

Напомним, выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии проходят 17 ноября по мажоритарной системе.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров