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Российские актеры передали игрушки детям-сиротам в Луганске

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Российские актеры посетили дом малютки в Луганске

Полсотни мягких детских игрушек и счастливые лица малышей — так прошла встреча гостей из России с воспитанниками Луганского республиканского дома ребенка. Российские актеры театра и кино Вилен Бабичев и Юлия Писаренко передали детям игрушки ручной работы уральского мастера Алексея Бакунина.

«Эти игрушки были специально сделаны для того, чтобы их передать в Луганск детям. Все эти игрушки сделаны из наших российских материалов и с любовью», — рассказал Бабичев.

Доставить же подарки в Луганск помогли уральские казаки. Благодаря их помощи малыши получили мягкие сюрпризы.

«Это очень волнительно. Жутковато, конечно, что так много детей-сирот. Очень хочется, чтобы они все нашли семью, в такое тяжелое время хотелось бы, чтобы люди более ответственно относились к рождению и усыновлению детей, чтобы как можно меньше было детей-сирот», — поделилась впечатлениями от визита в детский дом Писаренко.

Как признаются работники учреждения, такая помощь и участие очень важны. Сейчас в доме ребенка находятся 90 детей, в том числе сироты и лишенные родительской опеки дети, многие из них — с ограниченными физическими возможностями. И, конечно, здесь рады такому вниманию.

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