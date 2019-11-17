Навальный побоялся отвечать на вопросы пользователей в прямом эфире «Эха Москвы»

Алексей Навальный снова пришел на «Эхо Москвы» в качестве гостя. Не секрет, что это радио является единственным местом, которое посещает блогер, поскольку именно там ведущие осознанно игнорируют колкие для главы ФБК вопросы, осознавая, что он боится на них отвечать.



15 ноября Алексей Навальный появился на радио «Эхо Москвы». Обычно он соглашается на интервью только со скандально известной ведущей Евгенией Альбац, написавшей ему политическую часть программы на выборах мэра Москвы в 2013 году. Ведущие Ксения Ларина и Виталий Дымарский обсудили с основателем ФБК внутреннюю обстановку в России. При этом на официальном Telegram-канале «Эха» появилась запись, где пользователям предлагалось сформулировать вопросы и задать их в чате трансляции, чтобы участники программы давали на них развернутые ответы.

Как «Эхо Москвы» помогает Навальному прятаться от неудобных вопросов

В последнее время ФБК стали все чаще уличать в различных противоречиях, манипуляциях и открытом обмане своих же сторонников. В частности, речь идет о скрытых от широкой публики встречах с представителями партии КПРФ, источниках финансирования организации, сомнительных растратах полученных «донатов» на дорогостоящие отпуска юриста Любови Соболь и прочих скрываемых Навальным фактах. В прямом эфире «Эха» пользователи с учетом любезно предоставленных ведущими возможностей решили припомнить блогеру некоторые из его публичных проколов, задав несколько острых вопросов, на которые он, как и ожидалось, побоялся отвечать.

Стоимость обучения в Стэнфорде и источники финансирования ФБК

Не секрет, что дочь Алексея Навального Дарья является студенткой Стэнфордского университета. По словам первого, Навальная учится в заведении бесплатно, хотя на самом деле стоимость годового обучения составляет порядка 17 тысяч долларов — более 1 миллиона рублей. Кроме того, попасть в это учреждение можно только по блату. Тем не менее Алексей утверждает обратное, несмотря на то, что высшее образование в США получить «бесплатно» практически невозможно.

Также пользователи припомнили Навальному, что ни у кого до сих пор нет достоверных данных об источниках финансирования возглавляемого им ФБК. В одном из своих старых роликов блогер заявлял, что его организация якобы существует только благодаря «пожертвованиям россиян», но при этом никакой конкретной информации, подтверждающей его слова, озвучено не было, а значит, вопрос по соответствующей теме был вполне ожидаем.

Почему Навальный сотрудничает с коммунистами

В чате «Эха» у Навального решили уточнить, почему после выборов в Мосгордуму он начал активно сотрудничать с членами партии КПРФ, несмотря на то, что в прошлом критиковал коммунистов за «системность». В этом же контексте пользователи поинтересовались по поводу встречи скандального блогера 17 октября с одним из лидеров коммунистической партии Валерием Рашкиным в гостинице «Националь». Данный вопрос Навальный в лучших традициях предпочел проигнорировать.

На фоне информации о том, что ФБК столкнулся с нехваткой финансирования, сообщалось, что КПРФ планирует «купить» одну из главных соратниц Навального Любовь Соболь за 50 миллионов рублей. В свою очередь «борцы с режимом» должны будут к 2021 году подтянуть к коммунистам протестную молодежь. На этой почве пользователи Сети уличили Алексея в желании избавиться от Соболь из-за ее резко возросшей популярности, поскольку теперь она может превратиться в кандидата на пост главы ФБК.

Эта трансляция стала очередным подтверждением того, что Навальный, равно как и его приближенные, предпочитает пропускать мимо ушей любые неудобные вопросы, делая вид, что просто их не замечает. Очевидно, глава ФБК посещает «Эхо» лишь потому, что сама радиостанция позволяет себе игнорировать острые вопросы простых граждан. У ведущих есть четкое понимание, что некоторые темы лучше не озвучивать, поскольку они вызывают у Навального неподдельный страх.