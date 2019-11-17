СК назвал предварительную причину взрыва в доме под Саратовом

Саратов, 17 ноября. Следователи назвали предварительную причину взрыва бытового газа в доме в Саратовской области.

ЧП произошло 17 ноября около 8.40 (7.40 по московскому времени) в поселке Пробуждение после того, как хозяева жилья вернулись домой и включили свет. Соответствующую информацию передает областное управление СК РФ.

«Дома в период их отсутствия никого не было. Открыв входную дверь и войдя в прихожую, они включили в коридоре свет. В этот момент раздался хлопок и произошло обрушение конструкций дома», — говорится в сообщении СК.

Следователи рассматривают в качестве основной версии происшествия взрыв бытового газа. Сотрудники скорой помощи госпитализировали троих взрослых 26, 30 и 53 лет и полуторагодовалого ребенка.

Сотрудники областной службы спасения обследовали рухнувшие конструкции дома. К счастью, под завалами никого не обнаружили. СК продолжает проверку и осмотр места происшествия, после чего будет принято решение процессуального характера.

В областном главке МЧС сформирован оперативный штаб, задача которого заключается в контроле обстановки.

«Силами администрации Энгельса ведутся работы по разбору конструкций», — сказала РИА Новости в пресс-службе главка.

Ранее стало известно, что произошло обрушение жилого ангара на улице Эльтонская в поселке Пробуждение города Энгельса. Причина — взрыв газа. Возгорания не произошло.

Напомним, в Уссурийске вечером 16 ноября обрушилась стена аварийного жилого дома, пострадавших нет.