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ВСУ 11 раз обстреляли ДНР за сутки

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ВСУ 11 раз обстреляли ДНР за сутки

Донецк, 17 ноября. Киевские силовики 11 раз за минувшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что на горловском направлении ВСУ применили минометы калибром 82 миллиметра, гранаты и стрелковое оружие. На донецком направлении киевские силовики применили минометы калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра. При обстрелах также использовалось стрелковое оружие.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) составило 11 раз», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Отмечается, что в районе обстрелов оказались населенные пункты: Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Донецк и Петровское.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами гражданской войны стали более 13 тысяч человек.

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Источник: Представительство ДНР в СЦКК
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