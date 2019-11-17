Роскосмос запатентовал новый способ контроля за состоянием ракет

Москва, 17 ноября. Роскосмос запатентовал новую технологию сбора информации о состоянии ракетно-космической техники с помощью беспроводной сенсорной сети по протоколу ZigBee. Соответствующее решение опубликовал Роспатент.

Протокол ZigBee используется мировыми производителями устройств для «умного дома», позволяющих управлять освещением и электроприборами, а также следить за температурой в помещениях. Новая система слежения за состоянием ракет состоит из вычислительного навигационно-телекоммуникационного модуля, который координирует работу датчиков, а также самих датчиков — термометров, барометров, акселерометров, ИК-датчиков, ультразвуковых датчиков, датчиков горючих смесей и влажности.

Как отметили в Роскосмосе, новая система может применяться на любой космической технике при любой транспортировке. Сеть телеметрии разворачивается значительно быстрее по сравнению с известными аналогами.

Новая технология необходима для правильной транспортировки ракет. При перевозке ракетно-космической техники важно соблюдать определенные параметры, например, влажность и тепловые нагрузки. Когда ракеты перевозят на стартовый комплекс, вокруг космических аппаратов создают специальный микроклимат. Кроме того, нельзя допускать излишнее физическое воздействие, например, вибрацию. Так, были случаи, когда железнодорожные составы, доставляющие ракеты на космодром «Байконур», подвергались ударам. Из-за этого космическую технику приходилось осматривать, а иногда и возвращать на завод-изготовитель.