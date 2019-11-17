Мать Шурыгиной попала в больницу

Москва, 17 ноября. Наталья Шурыгина — мать скандально известной Дианы Шурыгиной — попала в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как сообщили СМИ, у женщины было диагностировано повреждение тканей на лице.

По информации «Пятого канала», Наталья Шурыгина попала в медицинское учреждение с алкогольным отравлением. Кроме того, у нее была рассечена бровь. Врачи оказали пациентке необходимую помощь. После этого было принято решение, что находиться в стационаре Наталье Шурыгиной больше не нужно.

В октябре стало известно, что Диана Шурыгина, объявившая о расставании с мужем, отправилась на отдых с новым избранником. Брак Шурыгиной и Андрея Шлянина просуществовал два года. Молодые люди рассказали, что, несмотря на развод, остаются друзьями. Они добавили, что сильно любили друг друга, однако поняли, что пришло время разойтись.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась после участия в ток-шоу «Пусть говорят». Девушка рассказала, что ее изнасиловали на «вписке». Вина обвиняемого была доказана, однако с условием решения суда по апелляции и условно-досрочным освобождением он провел под стражей менее двух лет.