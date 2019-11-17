В Госдуме предрекли крах экономики США на фоне успехов России на пути отказа от доллара

Французские СМИ рассказали об успехах России на пути отказа от американского доллара, в Госдуме напоминают, что давно призывают к политике дедолларизации отечественной экономики.

Россия постепенно отказывается от привязки своей экономики к американскому доллару, пишет французское издание Les Echos. Процесс дедолларизации российской экономики активизировался после 2014 года, когда Запад и в первую очередь Соединенные Штаты наложили на Москву санкции в связи с воссоединением Крыма с РФ и бездоказательными обвинениями в причастности России к напряженности на востоке Украины.

В Госдуме положительно оценивают шаги России по дедолларизации отечественной экономики и призывают еще решительнее отказываться от доллара, в том числе при взаиморасчетах со своими зарубежными партнерами. Давний сторонник запрета хождения доллара США на территории РФ — первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин — предрекает, что если эту политику последовательно продолжать, то экономику Соединенных Штатов ждет неминуемый крах.

«Экономика США держится исключительно на том, что все страны просто вынуждены использовать американский доллар, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Этому активно способствует Саудовская Аравия, которая взяла на себя обязательства производить все нефтяные расчеты исключительно в долларах».

Поскольку Саудовская Аравия является крупнейшим игроком на рынке нефти, с ее помощью Соединенным Штатам удается «подсадить» на доллар всю мировую экономику, и эту ситуацию пора менять, считает собеседник ФАН.

«Да, доллар в мире наиболее востребован, и держится американская валюта весьма уверенно, — отмечает Шерин. — При этом, напомню, США являются самым большим должником в мире, их внешний долг огромен и постоянно растет. Но, пока доллар держится столь уверенно, пока американские войска стоят по всему миру, никто эти долги с Соединенных Штатов не требует».

России и другим крупным странам, например Китаю, по силам изменить эту нездоровую ситуацию, для начала отказавшись от доллара при взаиморасчетах, а затем и при нефтяных сделках, говорит политик.

«Благодаря России такая тенденция уже намечается. Таким образом, Российская Федерация вносит существенный вклад в процесс ослабления доллара. Следуя нашему примеру, многие страны тоже начнут отказываться от доллара. Рано или поздно это приведет к экономическому краху Соединенных Штатов, — предрек первый зампред комитета ГД. — На фоне незаконных экономических санкций, которые США объявляют против нас, это будет только справедливо».

Нужно помнить, что наши основные экономические партеры — в Европе и на востоке, отмечает парламентарий.

«Нашей стране также не стоит переводить огромные суммы в доллары, этим мы только укрепляем экономику США, — говорит политик. — Кстати, депутат Михаил Дегтярев от фракции ЛДПР внес в Госдуму соответствующий законопроект, и мы будем его рассматривать».

По мнению Шерина, у проекта немного шансов пройти через Госдуму, но, если ограничить хождение доллара на территории РФ и не использовать американскую валюту при проведении взаиморасчетов с зарубежными партнерами, это в какой-то мере станет адекватным ответом на действия США.

«Последние пять лет Соединенные Штаты нашу страну постоянно оскорбляют, пинают, делают в наш адрес бессмысленные заявления, накладывают санкции. Этому пора пожить конец. Пора уже от этой бумажки — американского доллара — отказываться, и чем скорее, тем лучше», — резюмировал Александр Шерин.

Россия выбрала курс на постепенный отказ от доллара в качестве меры по преодолению последствий санкций, пишет французское издание Les Echos. Для выполнения этих задач Москва заключила соглашения о валютных свопах со странами, у которых непростые отношения с Вашингтоном (Китай, Турция и Иран). Кроме того, РФ увеличила количество резервов в валютах стран БРИКС.

Эти и другие меры позволили России поднять и стабилизировать курс рубля: в течение текущего года курс российской валюты по отношению к американской поднялся на 7,6%, сообщает издание.

Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму, но с разными датами валютирования. Конверсионные сделки проводятся между участниками валютного рынка при обмене оговоренных сумм валюты одной страны на валюту другой, сделка проводится по согласованному курсу с проведением расчетов на определенную дату.

Москва неоднократно заявляла о незаконности экономических санкций, накладываемых на Россию западными странами, в первую очередь Соединенными Штатами. РФ не является участницей конфликта на востоке Украины, об этом уже не раз заявляли в Москве. Крым воссоединился в Россией в марте 2014 года по итогам референдума, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. За данное решение проголосовало абсолютное большинство жителей Крымского полуострова.