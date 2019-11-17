Минометный снаряд нашли на улице в Краснодаре

Краснодар, 17 ноября. Подозрительный предмет нашли в Краснодаре, на место была направлена группа разминирования.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, предмет нашли около 08.00 утра на улице Калинина, 285. Саперами Росгвардии было установлено, что это минометный снаряд 120 мм. Его изъяла группа разминирования.

Ранее сообщалось, что жителей многоэтажки в Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета. Видео опубликовало ФАН. Известно, что ребенок нашел в траве предмет, похожий на гранату. Подозрительный предмет убрали в водосточную трубу и вызвали саперов.