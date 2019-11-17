Дебютный клип Галустяна набрал более миллиона просмотров за два дня

Москва, 17 ноября. Дебютный клип известного комика Михаила Галустяна, который решил опробовать себя в роли певца под псевдонимом Супер Жорик, набрал более миллиона просмотров за два дня. Ролик выложили на YouTube-канале Супер Жорика 14 ноября.

Первой работой Галустяна в новом амплуа стал клип на песню «Хочу тибя любицца». По сюжету Супер Жорик видит на улице девушку в леопардовом платье и влюбляется в нее, после чего устраивает вечеринку, чтобы покорить красавицу.

«Хочу тибя любицца» — это история горячей, как восточный мужчина, и знойной, как роскошная женщина, любви. Посмотрите, как в этом ярком клипе Михаил Галустян совмещает юмор и музыку. Получился гимн курортных и просто супер-жарких романов!» — говорится в описании клипа.

К утру 17 ноября видео набрало свыше 1,6 миллиона просмотров, а также 43 тысячи отметок «Мне нравится» и 5,5 тысячи дизлайков. В комментариях пользователи Сети сравнили Галустяна с другим поющим юмористом — Александром Реввой, выступающим под псевдонимом Артур Пирожков, сообщает телеканал «360».

«Галустян увидел перспективы Реввы и начал тоже делать свое дело», — отметил один из комментаторов.

«Этому может быть только одно объяснение: на съемках «Алкоголички» Пирожков укусил Галустяна», — пошутила Лана Лада.

«Жду дуэт Реввы и Галустяна», — написал пользователь YouTube.

Отметим, что превзойти упомянутый в комментариях клип Александра Реввы на песню «Алкоголичка», в съемках которого участвовал Галустян, Супер Жорику не удалось — за первые сутки после публикации видео Артура Пирожкова набрало более четырех миллионов просмотров.