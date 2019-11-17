Кардиологи рассказали, как предотвратить унесший жизнь политика Исаева сердечный приступ

Москва, 17 ноября. Кардиологи прокомментировали смерть лидера движения «Новая Россия», директора Института актуальной экономики Никиты Исаева.

Напомним, 41-летний политик скончался 16 ноября в вагоне пассажирского поезда Тамбов — Москва. Трагедия произошла в присутствии его гражданской жены. В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту смерти Исаева.

Российские кардиологи обратили внимание на то, что сердечный приступ может случиться даже у молодых людей, которые не следят за своим здоровьем и не знают о проблемах со своим организмом. Как заметил кардиохирург Владимир Хорошев в беседе с корреспондентом телеканала «360», смерть в таком возрасте — «чудовищно безвременно». По его словам, именно в этот период жизни человек может почувствовать, что у него возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, и важно незамедлительно обратиться к специалисту.

Хорошев признался, что в его практике были пациенты в возрасте от 35 до 45 лет, которые приходили к нему и говорили: «Доктор, вы знаете, у меня бывает такое — раз, раз, раз и сердце вдруг трепыхается и почти к горлу подступает». По словам специалиста, если игнорировать подобные сигналы организма, то последствия могут быть необратимыми.

Как заметил кардиохирург, остановка сердца может произойти из-за сбоев в процессе передачи электрических импульсов.

«Когда он просыпается иногда ночью от такого неблагополучия, сразу же нужно ехать в ближайшие больницы, вплоть до фельдшерско-акушерского пункта, и настаивать — не просто просить, а категорически настаивать — на том, чтобы его направили на обследования», — сказал собеседник издания.

Он указал на важность суточного мониторирования электрокардиограммы, когда пациенту устанавливают специальный аппарат. Он фиксирует ЭКГ в течение 15–16 часов. Если это делать в обязательном порядке, то «возможность внезапной остановки сердца минимизируется».

Также, как подчеркнул Владимир Хорошев, чтобы избежать проблем с сердцем, нужно отказаться от курения, алкоголя и наркотиков. Собеседник издания рассказал, что нужно делать, если человеку стало плохо на улице. Нужно расстегнуть ворот рубашки, перевести человека в отапливаемое помещение. Кроме того, важно как можно скорее дать ему сладкую теплую воду и вызвать врача.

Кандидат медицинских наук Дмитрий Напалков считает, что в данной ситуации самое важно — доставить пациента в больницу в самые кратчайшие сроки. Он также отметил, что дефибриллятор не всегда гарантирует спасение пациента.