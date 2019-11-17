Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Кардиологи рассказали, как предотвратить унесший жизнь политика Исаева сердечный приступ

636
0 Оставить комментарий

Кардиологи рассказали, как предотвратить унесший жизнь политика Исаева сердечный приступ

Москва, 17 ноября. Кардиологи прокомментировали смерть лидера движения «Новая Россия», директора Института актуальной экономики Никиты Исаева.                             

Напомним, 41-летний политик скончался 16 ноября в вагоне пассажирского поезда Тамбов — Москва. Трагедия произошла в присутствии его гражданской жены. В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту смерти Исаева.

Российские кардиологи обратили внимание на то, что сердечный приступ может случиться даже у молодых людей, которые не следят за своим здоровьем и не знают о проблемах со своим организмом. Как заметил кардиохирург Владимир Хорошев в беседе с корреспондентом телеканала «360», смерть в таком возрасте — «чудовищно безвременно». По его словам, именно в этот период жизни человек может почувствовать, что у него возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, и важно незамедлительно обратиться к специалисту.                                                 

Хорошев признался, что в его практике были пациенты в возрасте от 35 до 45 лет, которые приходили к нему и говорили: «Доктор, вы знаете, у меня бывает такое — раз, раз, раз и сердце вдруг трепыхается и почти к горлу подступает». По словам специалиста, если игнорировать подобные сигналы организма, то последствия могут быть необратимыми.

Кардиологи рассказали, как предотвратить унесший жизнь политика Исаева сердечный приступ

Как заметил кардиохирург, остановка сердца может произойти из-за сбоев в процессе передачи электрических импульсов.            

«Когда он просыпается иногда ночью от такого неблагополучия, сразу же нужно ехать в ближайшие больницы, вплоть до фельдшерско-акушерского пункта, и настаивать — не просто просить, а категорически настаивать — на том, чтобы его направили на обследования», — сказал собеседник издания.

Он указал на важность суточного мониторирования электрокардиограммы, когда пациенту устанавливают специальный аппарат. Он фиксирует ЭКГ в течение 15–16 часов. Если это делать в обязательном порядке, то «возможность внезапной остановки сердца минимизируется».                                                               

Также, как подчеркнул Владимир Хорошев, чтобы избежать проблем с сердцем, нужно отказаться от курения, алкоголя и наркотиков. Собеседник издания рассказал, что нужно делать, если человеку стало плохо на улице. Нужно расстегнуть ворот рубашки, перевести человека в отапливаемое помещение. Кроме того, важно как можно скорее дать ему сладкую теплую воду и вызвать врача.                                                                              

Кардиологи рассказали, как предотвратить унесший жизнь политика Исаева сердечный приступ

Кандидат медицинских наук Дмитрий Напалков считает, что в данной ситуации самое важно — доставить пациента в больницу в самые кратчайшие сроки. Он также отметил, что дефибриллятор не всегда гарантирует спасение пациента.                       

«Дефибриллятор — это определенный шанс при определенных диагнозах и клинических ситуациях, когда эта история может дать временный эффект, а дальше пациентом нужно заниматься», — объяснил специалист.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров