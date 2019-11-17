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США официально проводят интервенцию в Сирии, заявил Милонов

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США официально проводят интервенцию в Сирии, заявил Милонов

Москва, 17 ноября. Ситуация в районе границы Сирии и Турции, где до сих пор находятся курдские радикалы, все еще неспокойна, и этому способствуют действия США. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Ранее в приграничных районах Сирии началось седьмое совместное патрулирование России и Турции. Как сообщали в Минобороны РФ, в состав патруля вошли 50 военнослужащих обеих стран и восемь единиц военной техники, в частности БТР-80, «Тигр», Kirpi. Экипажи вертолетов ВКС России вышли на воздушное патрулирование территории, а сухопутную колонну на маршруте сопровождает беспилотник «Орлан-10».

Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что обстановка в этом регионе действительно неспокойна, сейчас сложно предположить, когда необходимости в патрулировании уже не будет. При этом, отметил парламентарий, дестабилизации сопутствуют действия Соединенных Штатов. Милонов обратил внимание: в последнее время фиксируются попытки Вашингтона установить контроль над территориями Сирии, минуя мандат ООН.

США официально проводят интервенцию в Сирии, заявил Милонов

«По сути дела, Соединенные Штаты официально проводят интервенцию на территории Сирии, не имея на это никаких полномочий. Чем больше американского участия мы видим в этом регионе, тем сложнее и нестабильнее ситуация, потому что американцы не готовы мириться и принимать во внимание интересы людей, которые там живут, а готовы действовать исключительно в своих интересах», — сказал Виталий Милонов в комментарии изданию «Слово и дело».

Парламентарий подчеркнул, что США не готовы нести мир в Сирию, так как это не в их интересах.

«В интересах США сохранить контроль над нефтяными скважинами проамериканскими марионеточными группами», — резюмировал Виталий Милонов.

Напомним, подписанный в Сочи меморандум России и Турции по Сирии постановил необходимость вывода из приграничной зоны на севере САР боевиков курдских бандформирований. При этом радикалы не спешат покидать район и устраивают против ВС Турции различные провокации. Тем самым данные вооруженные формирования нарушают возложенные на них обязательства вместе с США, которые выступили гарантом соблюдения соглашений со стороны подконтрольных им курдских боевиков.

США официально проводят интервенцию в Сирии, заявил Милонов

Сочинский меморандум России и Турции по Сирии был подписан 22 октября по результатам встречи российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно достигнутым договоренностям, начиная с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции были введены подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники для содействия отводу курдских отрядов от границы на 30 километров. В документе была подчеркнута решимость Москвы и Анкары «бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории». Также, в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, реализуется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров.

Президент США Дональд Трамп 23 октября заявил, что американские военные останутся в Сирии в районах нефтяных месторождений восточного Дейр-эз-Зора якобы с целью их защиты. Контроль над нефтяными полями в этом регионе Сирии Штаты получили благодаря вооруженным курдским формированиям. 

США официально проводят интервенцию в Сирии, заявил Милонов

Глава Пентагона Марк Эспер отмечал, что США планируют в ближайшее время усилить свои позиции на нефтяных полях САР. Кроме того, сообщалось, что в Сирию — в подконтрольные арабо-курдским отрядам районы — были направлены наемники американской ЧВК Blackwater.

Минобороны РФ опубликовало снимки, которые доказывают, что сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военных. По информации российского оборонного ведомства, ежемесячная выручка Вашингтона с этого «бизнеса» превышает 30 миллионов долларов.

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Источник: Слово и дело
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