США официально проводят интервенцию в Сирии, заявил Милонов

Москва, 17 ноября. Ситуация в районе границы Сирии и Турции, где до сих пор находятся курдские радикалы, все еще неспокойна, и этому способствуют действия США. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Ранее в приграничных районах Сирии началось седьмое совместное патрулирование России и Турции. Как сообщали в Минобороны РФ, в состав патруля вошли 50 военнослужащих обеих стран и восемь единиц военной техники, в частности БТР-80, «Тигр», Kirpi. Экипажи вертолетов ВКС России вышли на воздушное патрулирование территории, а сухопутную колонну на маршруте сопровождает беспилотник «Орлан-10».

Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что обстановка в этом регионе действительно неспокойна, сейчас сложно предположить, когда необходимости в патрулировании уже не будет. При этом, отметил парламентарий, дестабилизации сопутствуют действия Соединенных Штатов. Милонов обратил внимание: в последнее время фиксируются попытки Вашингтона установить контроль над территориями Сирии, минуя мандат ООН.

«По сути дела, Соединенные Штаты официально проводят интервенцию на территории Сирии, не имея на это никаких полномочий. Чем больше американского участия мы видим в этом регионе, тем сложнее и нестабильнее ситуация, потому что американцы не готовы мириться и принимать во внимание интересы людей, которые там живут, а готовы действовать исключительно в своих интересах», — сказал Виталий Милонов в комментарии изданию «Слово и дело».

Парламентарий подчеркнул, что США не готовы нести мир в Сирию, так как это не в их интересах.

«В интересах США сохранить контроль над нефтяными скважинами проамериканскими марионеточными группами», — резюмировал Виталий Милонов.

Напомним, подписанный в Сочи меморандум России и Турции по Сирии постановил необходимость вывода из приграничной зоны на севере САР боевиков курдских бандформирований. При этом радикалы не спешат покидать район и устраивают против ВС Турции различные провокации. Тем самым данные вооруженные формирования нарушают возложенные на них обязательства вместе с США, которые выступили гарантом соблюдения соглашений со стороны подконтрольных им курдских боевиков.

Сочинский меморандум России и Турции по Сирии был подписан 22 октября по результатам встречи российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно достигнутым договоренностям, начиная с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции были введены подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники для содействия отводу курдских отрядов от границы на 30 километров. В документе была подчеркнута решимость Москвы и Анкары «бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории». Также, в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, реализуется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров.

Президент США Дональд Трамп 23 октября заявил, что американские военные останутся в Сирии в районах нефтяных месторождений восточного Дейр-эз-Зора якобы с целью их защиты. Контроль над нефтяными полями в этом регионе Сирии Штаты получили благодаря вооруженным курдским формированиям.

Глава Пентагона Марк Эспер отмечал, что США планируют в ближайшее время усилить свои позиции на нефтяных полях САР. Кроме того, сообщалось, что в Сирию — в подконтрольные арабо-курдским отрядам районы — были направлены наемники американской ЧВК Blackwater.

Минобороны РФ опубликовало снимки, которые доказывают, что сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военных. По информации российского оборонного ведомства, ежемесячная выручка Вашингтона с этого «бизнеса» превышает 30 миллионов долларов.