Киев, 17 ноября. Публичная расправа ждет украинскую власть, если не будут прекращены попытки разведения войск ВСУ и Донбасса на линии разграничения и законодательно не будет легализовано использование боевиков против Донецка и Луганска. Соответствующее заявление сделал ветеран АТО, переселенец из Донбасса, экс-депутат Луганского горсовета и мэр Александровска (Луганская область) Николай Греков.

В эфире YouTube-канала «Я-UA ТВ» он указал на то, что «Украина до сих пор не является правовым государством». По его словам, «прошлая власть была преступной», в течение пяти лет не были приняты необходимые, по его мнению, законы. Об этом пишет «ПолитНавигатор».

«Нет никаких действий со стороны единого законодательного органа для урегулирования вопроса войны», — сказал Греков, отметив, что реестр изменников и переселенцев не ведется.

По его словам, в стране установилась новая власть, однако она по-прежнему продолжает нарушать конституцию. Николай Греков заметил, что не урегулирован вопрос местного самоуправления на территории Донбасса и не «определен статус людей, которые там остались».

«Нет линии разграничения, есть линия фронта. Когда нам рассказывают про разводы, разводят нас как лохов. Прошлая Верховная рада будет казнена на площади под администрацией президента, и эту Раду будет ожидать аналогичный сценарий», — предупредил украинский боевик.

Напомним, в 2014 году на Украине началась гражданская война. Тогда Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости и отказались признавать новую власть в Киеве, после чего Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской народных республик войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно нарушает пункты соглашений.

Во время встречи контактной группы в Минске 1 октября была достигнута договоренность развода силы у населенных пунктов Петровское и Золотое. Отвод сил должен был начаться 7 октября, однако процесс не раз срывался Киевом. Разведение войск в Золотом началось только 29 октября.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что российский президент Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.