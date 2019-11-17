«Фактические обстоятельства» в «вопросах» Крыма и Голан говорят не в пользу США

Москва, 15 ноября. Заявления и решения США зависят исключительно от того, в какую сторону дует ветер интересов Вашингтона, и Штаты всегда признают любые действия своих союзников, которые направлены против их геополитических конкурентов. С таким мнением выступил российский эксперт Юрий Самонкин.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео ответил журналистам, спросившим, как поддержка аннексии Израилем Голанских высот соотносится с осуждением воссоединения Крыма с Россией. Американский чиновник заявил, что разница в этих «вопросах» объясняется некими «фактическими обстоятельствами». При этом он не стал уточнять, о каких конкретно «обстоятельствах» говорит.

Юрий Самонкин, комментируя заявление американского чиновника, отметил, что разница между крымским и голанским «вопросами» действительно есть. Речь идет об абсолютно разных политических процессах, и «фактические обстоятельства» говорят совсем не в пользу США.

«Крым был присоединен к России в результате референдума, свободного волеизъявления людей. Что касается Голанских высот, то Израиль попросту захватил эти территории, насильно отвоевал их у Сирии», — отметил Юрий Самонкин в комментарии изданию «ПолитРоссия».

При этом, отметил он, мотивы решений США в вопросе Голанских высот весьма очевидны, так как Израиль является стратегическим партнером Штатов на Ближнем Востоке.

«Американцы поддерживают и признают любые действия своих союзников, направленные против геополитических конкурентов Вашингтона», — подчеркнул эксперт.

Самонкин напомнил, что ситуация с Голанскими высотами — не единичный случай в практике Вашингтона: в 2008 году США признали «независимость» Косово.

Воссоединение же Крыма с Россией разрушило стратегические планы американцев. Однако, отметил эксперт, признание Крыма российской территорией соответствует нормам международного права и демократическим принципам. Это подтверждают в том числе визиты иностранных делегаций на полуостров, несмотря на «санкционную истерию».

Если же говорить о Голанских высотах, считает Самонкин, то тут ни о каком правовом поле речи не идет. Голаны являются территорией Сирии, которая была оккупирована Израилем во время Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке провозгласил эти территории своими. Мировое сообщество, в том числе по линии ООН, осудило данное решение.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп 25 марта 2019 года на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал прокламацию о признании «израильского суверенитета» над Голанскими высотами.

Ранее в Крыму прокомментировали заявление Майка Помпео по Крыму и Голанским высотам. Как отметил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, власти США относятся к международному праву, как к коврику, о который они могут вытирать ноги.