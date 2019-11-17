Эксперты назвали самые полезные продукты для суставов

Москва, 17 ноября. Эксперты рассказали, из-за чего чаще всего возникают заболевания суставов, и объяснили, какие продукты необходимо включить в рацион, чтобы облегчить симптомы и затормозить развитие недуга.

Чаще всего проблемы с суставами появляются из-за нарушения обмена веществ в хрящевой ткани. По словам специалистов, разрушение суставного хряща и, как следствие, начало воспаления — результат артроза. Для того, чтобы ослабить его развитие и избавиться от симптомов, важно подумать о питании.

Так, эксперты советуют включить в рацион скумбрию, которая богата жирными полиненасыщенными кислотами омега-3. Частое употребление этой рыбы поможет запустить процесс восстановления тканей в хрящей. Также нужно есть фрукты и ягоды, в том числе киви, которое обогащено антиоксидантами, способствующими синтезу гиалуроновой кислоты. Она входит в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.

Кроме того, тем, кто страдает от проблем с суставами, стоит обратить особое внимание на овсяную кашу. В ней содержится марганец, ионы которого регулируют ферменты костной и хрящевой тканей. Эксперты советуют включить в свой рацион питания следующие продукты: льняное масло, сельдь, куркуму, обладающую мощным противовоспалительным действием, и молоко.

Ранее специалисты рассказали, как избавиться от боли в суставах. Они заметили, что скованность и боли в суставах — это одна из самых распространенных проблем пожилых людей. Чаще всего врачи советуют использовать суставную жидкость для сохранения подвижности, однако это иногда не помогает. Так, для того, чтобы сохранить подвижность суставов пациентам назначают хондропротекторы и препараты на основе гиалуроновой кислоты. Также медики советуют носить наколенники, лангеты, которые помогают снизить нагрузку на сустав.