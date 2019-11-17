Афины ждут погрома. Колонка Владимира Тулина

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) прибыл в столицу Греции накануне традиционного марша 17 ноября. В этот день в 1973 году проамериканская хунта «черных полковников» бросила танки против студентов, забаррикадировавшихся в Политехническом университете в Афинах. В результате 26 из них погибли.

Еще за два квартала от «Политехнео» (как называют его здесь) можно услышать его голос благодаря мощным громкоговорителями, установленным на его углах. Студенты рассказывали жителям Афин об американском империализме, перечисляли все преступления США прошлого и нынешнего веков, осуждали НАТО.

У ограды и во дворе университета толпы народа, представляющие левую оппозицию во всем ее многообразии. Тут продолжатели дела Льва Троцкого с его портретами и произведениями, а рядом с ними оживленно общаются и о чем-то оживлено спорят сторонники того, кто приказал убить Троцкого — Иосифа Сталина.

Раздают листовки и газеты представители коммунистов-ленинцев, а поблизости от них стоят маоисты с соответствующим портретом. Все они спорят друг с другом и размахивают красными знаменами.

Больше всего было анархистов и анархисток в их черных одеждах. После радиотрансляции неожиданно зазвучала песня на русском языке, в которой были такие слова: «Анархия-мать любит своих сыновей, анархия-мать не даст в обиду своих детей». Удалось поговорить с анархистом, назвавшимся Петром и отказавшимся сообщить свою фамилию.

Он сказал, что песня знак уважения к нашей стране, которая дала анархистам кроме песни таких выдающихся вождей как Петр Кропоткин, в честь которого его назвали, Михаил Бакунин и Нестор Махно. И хотя батька Махно относится скорее к соседнему самостийному государству, все равно было приятно осознавать, что и здесь наша страна «впереди планеты всей».

Группа молодежи раздавала наклейки с призывом открыть все границы, чтобы мигранты могли жить, где хотят. Одни шарахались от них, другие крутили им пальцем у виска.

Ворота университета, которые были выбиты танком при подавлении студенческого восстания в 1973 году, теперь стали памятником погибшим студентам во дворе университета. Все пространство вокруг них было усыпано тысячами красных гвоздик. Само здание университета построенное в классическом греческом стиле с колоннами и облицованное белым мрамором было покрыто граффити на самые разные политические и общечеловеческие темы. Ими же были покрыты не только все остальные здания университета, но и внутренние коридоры, которые я осмотрел.

Красные серп и молот причудливо сочетались с черной надписью на английском с требованием легализации легких наркотиков. В общем, университет напоминает внутри не учебное заведение, а нечто среднее между штабом революции и притоном наркоманов. Последнее не так уж и далеко от истины, так как здесь долгое время процветала торговля марихуаной. Это было связано с тем, что полиция могла заходить на территорию университета только с разрешения Совета самоуправления университета, которое он никогда не давал, так как в его составе было много студентов.

Этим же пользовались и анархисты, которые спокойно разливали в университете коктейли Молотова, а затем забрасывали ими полицейских на прилегающих к университету улицах, а затем скрывались на его территории. Однако недавно территориальная неприкосновенность университетов была отменена и полиция уже накрыла группу анархистов в Высшей школе экономики и бизнеса, когда они разливали коктейли Молотова.

Студенты-анархисты были арестованы, кроме коктейли также конфисковали противогазы, каски, ломы и кирки для выламывания брусчатки.

Сегодня в 46-ю годовщину студенческой трагедии состоится традиционное шествие от университета к посольству США. Здание американского дипломатического ведомства, как и во все предыдущие годы, наверняка не пострадает, так как полиция блокирует подход к нему еще на дальних подступах, выстраивая в линию автобусы. А вот продолжат ли анархисты после шествия свою традиционную игру под условным названием «угости полицейского коктейлем» неизвестно и об этом гадает сейчас вся Греция. Впрочем, ответа на этот вопрос осталось ждать недолго.