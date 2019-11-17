Саперы из Армении приступили к гуманитарному разминированию в провинции Алеппо

Алеппо, 17 ноября. Саперы из Армении приступили к работам по разминированию сельской местности в провинции Алеппо, об этом сообщает начальник оперативного отдела гуманитарного центра по разминированию Армении Артур Гаубулян.
На данный момент от мин и взрывоопасных снарядов расчищается территория города Азаз.
«По просьбе мирных жителей мы прибыли сюда, чтобы разминировать те поля, которые с помощью сил боевиков были заминированными», — заявляет начальник оперативного отдела гуманитарного центра по разминированию Армении.
Мирные жители многократно становились жертвами подрывов. После очищении территории от мин, местные люди смогут жить в безопасности и вернуться к полноценной мирной жизни.
Во время работы саперы вырыли две ямы. В первой собираются осколки и фрагменты боевых снарядов, взрывчатых устройств и гильз. Во вторую сбрасываются все металлические предметы, обнаруженные в ходе гуманитарной работы.
Ранее в октябре 2019 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился выделить пятьдесят миллионов долларов для защиты прав национальных и религиозных меньшинств в Сирийской Арабской Республике, а также разминирования территории страны.