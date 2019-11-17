Саперы из Армении приступили к гуманитарному разминированию в провинции Алеппо

Алеппо, 17 ноября. Саперы из Армении приступили к работам по разминированию сельской местности в провинции Алеппо, об этом сообщает начальник оперативного отдела гуманитарного центра по разминированию Армении Артур Гаубулян.

На данный момент от мин и взрывоопасных снарядов расчищается территория города Азаз.

«По просьбе мирных жителей мы прибыли сюда, чтобы разминировать те поля, которые с помощью сил боевиков были заминированными», — заявляет начальник оперативного отдела гуманитарного центра по разминированию Армении.

Мирные жители многократно становились жертвами подрывов. После очищении территории от мин, местные люди смогут жить в безопасности и вернуться к полноценной мирной жизни.

Во время работы саперы вырыли две ямы. В первой собираются осколки и фрагменты боевых снарядов, взрывчатых устройств и гильз. Во вторую сбрасываются все металлические предметы, обнаруженные в ходе гуманитарной работы.

Ранее в октябре 2019 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился выделить пятьдесят миллионов долларов для защиты прав национальных и религиозных меньшинств в Сирийской Арабской Республике, а также разминирования территории страны.