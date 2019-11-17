Сирия новости 17 ноября 12.30: военная полиция РФ прибыла в Камышлы, США пригнали строительные материалы в Хасаку

Сирия, 17 ноября. Российский патруль прибыл в аэропорт Камышлы в Хасаке. США ввозят материалы для создания баз ЧВК на территории нефтяных полей Хасаки. Протурецкие силы задержали подозреваемого в теракте в Алеппо. Террористы ИГ1 атакуют САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС РФ: патруль военной полиции прибыл в город Камышлы.

Сирийская арабская армия (САА): успешно отражают атаку ИГ в Хаме.

Армия Турции и союзные силы: задержали подозреваемого в причастности к теракту в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): атакует сирийский патруль в Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные бандформирования: атакуют бронетехнику САА в Латакии.

Международная коалиция: привозят материалы для создания баз ЧВК в Хасаке.

Провинция Латакия

Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают упорно провоцировать подразделения правительственных войск на срыв режима прекращения огня в демилитаризованной зоне в Латакии. Так, по сообщению источника в Twitter (@Step_Agency), непримиримые джихадисты совершили очередной акт вооруженной агрессии на линии соприкосновения сил у населеного пункта Кабана в северной части провинции Латакия. Боевики совершили ракетный обстрел танка САА из ПТРК «Корнет». Исламисты заявляют, что им удалось повредить военную технику сирийской армии. Однако со стороны правительственных сил данная информация не подтверждается.

Ранее артиллерийская рота бандформирования «Фронта национального освобождения» целенаправленно выследила, а затем расстреляла группу солдат САА, которые передвигались в горной местности на севере Латакии.

Провинция Алеппо

Правоохранительным органам города Аль-Баб на северо-востоке Алеппо, находящемся под контролем протурецких сил, удалось задержать человека, подозреваемого в причастности к теракту на местном автовокзале. Так, по сообщению источника в Twitter (@HalabTodayTV) , начальник полиции Аль-Баба Хайтам аль-Зейн аль-Шихаби заявил, что полиция и силы общественной безопасности арестовали подозреваемого в подрыве заминированного автомобиля в городе, в результате чего погибли и получили ранения десятки мирных жителей. На данный момент информация о личности задержанного не известна.

Как сообщает источники в Twitter (@XXVII27_), перед зданием полиции Аль-Баба люди устроили демонстрацию. Собравшиеся требуют казнить террориста, совершившего преступление в результате которого 16 ноября погибло 20 мирных жителей и еще 40 были ранены. Ранее сообщалось, что помимо теракта в городе Аль-Баб в провинции Алеппо прогремели еще взрывы, в результате которых пострадало мирное население.

Провинция Хама

Члены спящих ячеек «Исламского государства» (ИГ - запрещено в РФ), устроили нападение на правительственные силы Сирии. Так, по сообщению ливанского информационного портала Al Masdar News (AMN), террористы ИГ впервые с того момента, как Сирийская арабская армия (САА) разбила их силы в Хаме, проявили открытую вооруженную агрессию в этом регионе. В итоге в восточной части провинции террористы совершили нападение на сирийский военный патруль.

Патрульная группа направлялась к поселению Аль-Айюр для проверки данных о наличии в нем скрывающихся членов ИГ. Когда военнослужащие приблизились к населенному пункту, террористы внезапно атаковали их, открыв огонь с близлежащих холмов. В итоге завязалось ожесточенное вооруженное столкновения между патрулем и боевиками. В результате перестрелки было убито и ранено несколько террористов. Также ранения получили четыре члена патруля.

Источником отмечается, что в ходе перестрелки на помощи патрульной группе прибыли солдаты местного подразделения САА. Также была запрошена авиаподдержка, в результате чего для ликвидации джихадистов в небо были подняты самолеты ВВС Сирии.

Провинция Хасака

Как сообщается источник в Twitter (@AleppoAMC), сегодня утром в аэропорт Камышлы прибыла российская патрульная группа. В состав колонны входит порядка 15 военных транспортных средств, а также примерно 100 служащих военной полиции. Одновременно с этим источник в Twitter (@Step_Agency), сообщает о прибытие в район Камышлы конвоя международной коалиции с территории Ирака. В составе американской колонны были замечены грузовики с бетонными блоками и тягачи с иными грузами материально-технического обеспечения.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что он сохранит часть своих сил в Сирии для разграбления сирийской нефти. В этих целях Соединенные Штаты начинают ускоренно строить новые базы для наемников ЧВК Blackwater, которые должны помогать красть сирийскую нефть и контролировать нефтегазовые месторождения этой страны, блокируя доступ к ним Дамаску.

1 Организация запрещена на территории РФ.