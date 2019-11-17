Источники раскрыли параметры первых универсальных десантных кораблей РФ

Москва, 17 ноября. Военно-морской флот России определился с параметрами первых российских универсальных десантных кораблей (УДК). Как сообщают источники, суда планируется заложить в Крыму в 2020 году.

Собеседники ТАСС в кораблестроительной отрасли раскрыли параметры УДК. По словам одного из собеседников агентства, универсальный десантный корабль данного проекта сможет нести более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до двух усиленных батальонов морской пехоты общей численностью около 900 человек.

По словам другого источника, водоизмещение УДК будет больше, чем планировалось.

«ВМФ выдал тактико-техническое задание на два универсальных десантных корабля, которые собираются заложить в мае 2020 года на крымском заводе «Залив». Каждый будет иметь водоизмещение около 25 тысяч тонн и длину порядка 220 метров», — сказал собеседник агентства.

При этом ТАСС отмечает, что не располагает подтверждением данной информации.

Впервые о том, что два УДК планируют заложить на заводе «Залив» в Крыму, агентство сообщило со ссылкой на источники в сентябре 2019 года. Тогда источник издания сообщал, что водоизмещение корабля составит до 15 тысяч тонн. По словам собеседников СМИ, планируется, что корабль поступит в ВМФ России до 2027 года. Универсальные десантные корабли могут перевозить тяжелые вертолеты различного назначения, а также от нескольких сотен до тысячи и более человек.