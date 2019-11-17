Противоречия в словах Помпео о Крыме и Голанах подчеркивают неуважение США к международному праву

Москва, 17 ноября. Сравнения вооруженной аннексии Голанских высот у Сирии с добровольным воссоединением Крыма с Российской Федерацией дискредитируют профессиональные компетенции госсекретаря США Майкла Помпео, заявляет доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин.

Госсекретарь США ранее сказал, что отличия, которые определяют политику Штатов по статусу Крыма и Голанских высот, обуславливаются различными «фактическими обстоятельствами». По словам Помпео, американская сторона признала контроль Израиля над Голанами, исходя «из реальной обстановки на месте событий». Однако почему «реальная обстановка на месте событий» не позволяет признать полуостров частью России, госсекретарь не пояснил.

По мнению ФБА «Экономика сегодня», трамповская политика по отношению к Израилю, включая признание израильского суверенитета над Иерусалимом и Голанами, есть не что иное, как реализация интересов еврейского лобби США, которые американский президент сделал одной из ключевых частей внешней политики.

Обоснование признания Голанских высот частью Израиля выглядит странным, так как Помпео оперирует «обстановкой на месте событий», то есть тем фактом, что Голаны находятся де-факто под контролем Израиля уже более 50 лет, с 1967 года. Захват этой стратегической позиции изначально был обусловлен военными интересами, так как высоты давали преимущества для артиллерии. Именно так на тот момент обосновывали захват Голанских высот лидеры Израиля.

После окончания войны Судного дня в 1974 году Израиль и Сирия подписали соглашение о разъединении войск. Оно предполагало, что часть Голан останется за Израилем, а на части будет сформирована демилитаризованная зона под контролем миротворческого контингента ООН. Это соглашение не было договором о заключении мира, которое бы закрепило новый статус региона. Оно было всего лишь актом, который прекращал вооруженный конфликт на данной территории.

Начиная с конца 1970-х годов власти Израиля начали активно выдавать израильское гражданство арабам, живущим в сирийской части Голан, после чего в 1981 году объявили об аннексии этой части Сирии, которую в итоге признал президент США Дональд Трамп спустя 38 лет. Отсюда становится очевидным, что это прямая оккупация территории Сирии Израилем, которая никем не была признана, кроме США.

«Такое заявление Помпео стало для меня сюрпризом, поскольку мне казалось, что госсекретарь США должен апеллировать к аргументам, основанным на принципах международного права и других общепринятых международных норм», – критикует позицию госсекретаря США Николай Топорнин.

Как отмечает эксперт, аннексию Голанских высот израильская сторона всегда объясняла стратегической безопасностью, однако теперь, как мы видим из данного кейса, американцы приравняли это состояние к международному праву.

«Мы видим, что Трамп и Помпео взяли курс на поддержку политики Израиля, в рамках Шестидневной войны 1967 года оккупировавшего данный регион. И, естественно, это совсем не вяжется с Крымом, где принципиально иная ситуация», — выражает собственную позицию Топорнин.

По его мнению, в крымском вопросе теперь даже не следует опираться на итоги референдума, учитывая тот факт, что американская сторона в своем обосновании начала эксплуатировать исторические нарративы. А с такой точки зрения Крым является неоспоримой частью Российской Федерации.

«Помпео не помешало бы изучить историю Крыма, каким он был раньше, под чьим контролем находился и как вошел в состав Российской империи. Просто получилось так, что при Хрущеве Крым временно и в нарушение Конституции был передан в состав УССР», — говорит доцент МГИМО.

На передачу Крыма УССР смотрела сквозь пальцы, несмотря на то, что данное решение совершенно не радовало местных жителей, однако дело было в рамках одной страны, когда никто не мог вообразить те события, которые произошли в 1991 году, не говоря уже про 2014 год.

«Примечательно, что Крым-то был передан, а вот статус Севастополя повис в воздухе, поскольку этот город был союзного подчинения. Про этот казус вспомнили только после развала СССР, к которому также есть претензии по части законности», — подчеркивает Топорнин.

Это важный момент, так как здесь предоставляется возможным провести аналогию с Ракетными войсками стратегического назначения. Ядерное оружие не досталось Украине не только из-за Будапештского соглашения, но и по той причине, что части РВСН и после развала СССР сохранили подчинение Москве. Это означает, что у Украины никогда и не было ядерного оружия, что не хочет понимать уже второе поколение украинских политических деятелей.

«В результате состоялось грандиозное конституционное нарушение в Крыму, которое и дало дорогу к референдуму 2014 года. А так, украинцы даже свою конституцию не уважают, что видно по многим их действиям, включая государственный переворот», — утверждает эксперт.

Исследователь подчеркивает, что в Крыму прошел референдум, где местное население ясно высказалось за возвращение в состав России, имея на это множество исторических оснований. В то время как в истории с Голанскими высотами единственным доводом является позиция Израиля.

«Аргументация Помпео не выдерживает критики. Там, где происходит захват территорий, т. е. аннексия в чистом виде, американцы это признают на основании «времени», а там, где произошел демократический процесс, — наоборот», — подводит итог Топорнин.

Отсюда становится очевидным, что подобные высказывания Помпео подчеркивают тот факт, что Соединенные Штаты Америки не уважают международное право, а опираются исключительно на свои интересы.