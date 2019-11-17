Осужденный за шпионаж норвежец Фруде Берг вернулся на родину. События дня. ФАН-ТВ

Осужденный за шпионаж Фруде Берг вернулся в Норвегию Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг вернулся на родину. Он прибыл в Осло частным самолетом из Вильнюса, передает норвежское издание NRK. Адвокат Берга, Брюньюльф Риснес, уже поблагодарил власти Литвы за содействие. СМИ сообщают, что 64-летний шпион — участник трехсторонней сделки между странами по обмену заключенными, хотя официальных комментариев Москвы на этот счет сегодня не поступало. Напомним, что полгода назад столичный суд приговорил Фруде Берга к 14 годам тюрьмы за шпионаж. По данным следствия, в 2017-м он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России и был задержан с поличным. По прибытии на родину норвежец вместе с семьей уехал на восток страны.

Украина предрекла скорое возвращение кораблей из РФ Процесс возвращения украинских кораблей, задержанных в России, находится на завершающем этапе. Об этом рассказал помощник президента Незалежной Андрей Ермак. Речь идет о судах «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — участниках провокации в Керченском проливе. Впрочем, точная дата их возвращения пока не согласована. Напомним, что год назад три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу. Они и их экипажи в составе 24 человек были задержаны. Моряки, впрочем, совсем недавно вернулись на родину в рамках обмена пленными между Киевом и Москвой. А вот корабли пока что ждут своей очереди.

Жертвами взрыва в Киеве стали два человека В украинской столице тем временем раздался взрыв. Его жертвами стали два человека в одном из общежитий. Полиция Киева опубликовала кадры с места ЧП. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. По одной из версий, в здании на улице Карла Маркса взорвалась ручная граната. При каких условиях это случилось и сколько человек пострадало, пока не сообщается. Сейчас на месте ЧП работают медики, полицейские и взрывотехники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.