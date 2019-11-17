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Девятилетняя барабанщица покорила Сеть кавером хита Nirvana

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Девятилетняя барабанщица покорила Сеть кавером хита Nirvana

Лондон, 17 ноября. Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила пользователей Сети, исполнив кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале девочки.

В описании к видео Бушелл отметила, что Nirvana является одной из ее самых любимых групп.

«Я могу играть In Bloom Nirvana весь день. Я люблю Nirvana», — говорится в подписи к видеоролику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nandi Bushell ????????????????????❤️ (@nandi_bushell)

За несколько дней это видео набрало более 340 тысяч просмотров и более 300 комментариев на YouTube. В Instagram ролик собрал более 204 тысяч просмотров. Юная барабанщица покорила Сеть своим талантом и виртуозным исполнением кавер-версии хита Nirvana. Зрители со всего мира оставляют под видеороликом восхищенные комментарии.

«Я не могу передать, какое удивительное облегчение — знать, что будущее музыки в таких хороших руках», — отметил один из пользователей.

«Нанди, ты надежда на старый добрый рок-н-ролл!» — добавил другой юзер.

«Курт гордился бы тобой», — отметил еще один комментатор.

«Это не просто музыка, это — намного больше. Так держать, девочка!» — говорится в еще одном комментарии.

Летом 2019 года музыканты британской рок-группы Queen поддержали российского балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполнил кавер на хит группы The show must go on.

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Источник: YouTube-канал Nandi Bushell
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