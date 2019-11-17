Названы самые короткие пассажирские авиаперелеты

Москва, 17 ноября. Несмотря на то, что у большинства людей самолеты ассоциируются с продолжительными рейсами, существуют авиаперелеты, которые проходят почти незаметно для пассажиров из-за их малой продолжительности. СМИ назвали самые короткие пассажирские авиаперелеты.

Самый короткий коммерческий рейс в мире соединяет шотландские острова Уэстрей и Папа Уэстрей, сообщает «Рамблер». Расстояние между ними составляет 2,7 километра. Чаще всего этим рейсом пользуются студенты и преподаватели из Уэстрея, так как на территории острова Папа Уэстрей находятся более 60 археологических памятников и мест раскопок. Самолетом, выполняющим рейс Уэстрей — Папа Уэстрей, управляет один пилот, а вместимость пассажирского салона составляет всего восемь мест.

Еще один из наиболее коротких коммерческих перелетов — рейс, соединяющий столицы Демократической Республики Конго и Республики Конго, Киншаса — Браззавиль. Время полета составляет 30 минут. А вот на катере можно попасть из одного города в другой и вовсе за 15 минут.

В России самым коротким рейсом считается Москва — Калуга. Время его выполнения рейса 40 минут. Самолеты по этому направлению летают из столичного аэропорта «Внуково». Общая протяженность маршрута — 129 километров.

Отмечается, что по всему миру выполняется большое число коротких авиаперелетов, которые соединяют между собой отдаленные населенные пункты. Обычно билеты на эти рейсы недоступны в глобальных системах бронирования. Например, один из таких воздушных маршрутов соединяет деревни Кегата и Апово в Западном Папуа (Индонезия). Продолжительность перелета составляет около 73 секунд.

Напомним, 15 ноября лайнер Boeing-787 Dreamliner авиакомпании Qantas Airlines выполнил самый долгий беспересадочный авиарейс в истории. Борт вылетел из лондонского аэропорта «Хитроу» в Сидней. Перелет длился 19 часов и 16 минут. За это время самолет преодолел расстояние более 16 тысяч километров.