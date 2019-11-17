Во Франции рассказали об успехах России в отказе от доллара

Москва, 17 ноября. Во Франции рассказали об успехах, которых добилась Россия в «дедолларизации» экономики и финансовой системы. Материал публикует Les Echos.

Процесс отказа от доллара Россия начала в 2014 году. Причиной послужили появившаяся напряженность в отношениях с США и необходимость обойти американские санкции, напоминает автор материала.

Москва заключила со странами, у которых также сложились напряженные отношения с США, соглашения о валютных свопах. Подобные договоры действуют с Ираном, Китаем и Турцией. Кроме того, Россия увеличила резервы в валютах стран БРИКС, что положительно повлияло на торговлю между государствами блока. Ее общий объем составил 125 миллиардов долларов в 2018 году.

Продажа долларов, в свою очередь, позволит России стабилизировать упавший в минувшем году на 17% курс рубля, отмечают в издании. С начала текущего года рост российской валюты возобновился, курс рубля уже поднялся на 7,6% по отношению к доллару, подчеркивает Les Echos.

Ранее политолог Николай Стариков высказал мнение, что новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и США попытаются усилить давление на РФ. Таким образом эксперт прокомментировал заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что Россия не будет делать новых займов в долларах.

Стариков отметил, что Соединенные Штаты поставили на кон практически все, что у них есть: все свое могущество и авторитет. Поэтому они продолжат давить на Россию. Эксперт выразил надежду, что в перспективе Москва не будет нуждаться в займах. России необходимо делать акцент на развитии собственной экономики, подчеркнул Стариков.