Луганск, 17 ноября. Украинские военнослужащие нарушили «режим тишины» один раз за сутки, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Обстрелам подвергся район села Красный Лиман», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

По данным ведомства, украинские силовики применяли минометы и вооружение БМП.

Напомним, что 17 июля 2019 года после встречи контактных групп в Минске участники переговоров пришли к соглашению, что с 21 июля 2019 года на территории Донбасса вступает в силу обязательный и бессрочный режим прекращения огня. В заявлении о перемирии фигурировали обязательства всех сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем настаивала сторона республик Донбасса. Тем не менее, украинские силовики не сумели сдержать обещание, менее чем через сутки произведя обстрел города Первомайск.

Также радикалы из украинских добровольческих батальонов срывают сроки разведения войск, и регулярно устраивают провокации в приграничных населенных пунктах.