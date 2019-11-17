Названы первые признаки рака легких

Москва, 17 ноября. Рак легких (бронхиальная карцинома) часто протекает бессимптомно и проявляется лишь на поздних стадиях. Эксперты назвали признаки, которые помогут во время обнаружить опасное заболевание.

К первым симптомам болезни эксперты относят приступы кашля, в том числе с выделением мокроты и характерным обострением по утрам.

О раке легких могут говорить дыхательные боли в груди, затрудненное дыхание, постоянная хрипота, кашель с кровавой мокротой, одышка даже при небольшой нагрузке и отек шеи.

Кроме того обратить внимание следует на общее состояние организма. Признаком онкологии могут стать резкое похудение, потеря аппетита, потливость в ночные часы, постоянное ощущение усталости и повышение температуры.

Существуют и нетипичные симптомы бронхиальной карциномы. Некоторые разновидности рака легких производят гормоноподобные вещества, что приводит к нарушению гормонального баланса. Порой опухоли легких могут стать причиной боли в костях ног, утолщения кончиков пальцев и остеопороза.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал об опасности электронных сигарет. По словам специалиста, входящий в состав смесей для парения витамин Е способен вызывать рак. Также содержащийся в электронных сигаретах пропиленгликоль при нагревании может стать причиной поражения легких.

Ашихмин отметил, что электронные сигареты нельзя считать альтернативой обычным, поэтому в случае, когда курильщик не может справиться с вредной привычкой самостоятельно, ему следует обратиться к врачу.