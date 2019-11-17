В Совфеде высоко оценили эффективность меморандума РФ и Турции по курдам в Сирии

Москва, 17 ноября. Сенатор Совета Федерации России от Крыма Сергей Цеков оценил высокую эффективность российско-турецкого меморандума по Сирии.

16 ноября приступил к работе седьмой совместный патруль военной полиции Российской Федерации и вооруженных сил Турции, сообщает Минобороны России.

Патруль произвел инспекцию обстановки в сирийских населенных пунктах, а затем провел мониторинг обстановки на маршруте движения колонн с использованием беспилотного самолета «Орлан-10» российского производства.

В состав российско-турецкого патруля входят восемь единиц боевой техники – бронеавтомобили «Тигр» и «БТР-80» с российской стороны, бронированные автомобили «Kirpi» со стороны Турции, а также около 50 военнослужащих обеих стран.

Сенатор СФ Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков высказал мнение, что совместный меморандум о взаимных усилиях России и Турции приносит ощутимый результат и это серьезный шаг к восстановлению государственности Сирии.

«Меморандум приносит реальную пользу, это однозначно. Я не думаю, что все представители курдских формирований не хотят покидать 30-километровую зону, часть покидает. Я думаю, что, какая-то часть не желает мириться с тем, что им предлагают, в частности с тем что им нужно покидать 30-километровую зону. Но, то что удалось предотвратить гибель гражданского населения в этом районе, а также то, что Турция получила определенные гарантии, а правительство Сирии вернуло часть северных территорий под свой контроль – это уже хорошо, то есть результат уже есть», — поделился комментарием Сергей Цеков.

Ранее российская и турецкая сторона подписали меморандум в ходе встречи в Сочи. Документ предполагает ввод на участок сирийско-турецкой границы кроме зон спецоперации «Источник мира» совместных формирований России и Сирийской Арабской Республики. Они будут обеспечивать патрулирование приграничных территорий и контролировать отход подразделений курдских боевиков за пределы 30 километров от сирийско-турецкой границы.

По словам Владимира Путина, данное соглашение позволило освободить 90% территории Сирии от группировок радикалов и вернуть под контроль отбитые у боевиков земли законным властям Сирийской Арабской Республики во главе с Башаром Асадом. Президент России отметил, что РФ достигла всех поставленных целей на территории Сирии.

Тем не менее риск террористических атак от радикальных формирований курдских боевиков остается высоким. 16 ноября произошел теракт в городе Аль-Баб на севере Сирии. В результате подрыва автомобиля курдскими радикалами погибло по меньшей мере 10 мирных граждан, по предварительным данным не менее 15 человек. Турецкая сторона считает, что теракт организован Рабочей партией Курдистана. Днями раньше курдские боевики устроили три взрыва в населенном пункте Камышлы, жертвами стали не менее 6 человек, ранения получили около 40 местных жителей.