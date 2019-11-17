Диетолог назвала наименее вредные для здоровья сладости

Москва, 17 ноября. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Людмила Зотова назвала наименее вредные для здоровья сладости.

Эксперт отметила, что десерты со сложными составами вреднее для организма, чем простые. Хуже всего на здоровье влияют сладости, жаренные во фритюре. В качестве примеров Зотова привела пончики и чак-чак. В этих блюдах содержится большое количество трансжиров и простых сахаров.

Также вредны шоколадные батончики, десерты из теста и торты с обилием крема.

«С точки зрения микробиологии опасны все белковые (где используются сырые белки или яйца до конца не пропекаются) и молочные десерты», — цитирует диетолога газета «Аргументы и факты».

По словам Зотовой самыми безвредными сладостями остаются мед, горький шоколад, а также мармелад, пастила и зефир, которые готовят не на химических желеобразователях, а на агар-агаре.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что фитотерапевт Анжелика Дюваль рассказала о вреде и пользе хурмы. В фрукте содержится большое количество полезных веществ — например, витамины А, B и C. Кроме того, хурма богата йодом и железом.

«Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций», — подчеркнула фитотерапевт, посоветовав есть хурму в свежем виде два-три раза в неделю.

Фрукт противопоказан людям, которые имеют проблемы с поджелудочной железой или с камнями в почках. Не более одной хурмы в сутки можно съедать людям с сахарным диабетом, так как простые углеводы могут вызвать сильный выброс инсулина, отмечают эксперты.