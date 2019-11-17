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Появилось фото Путина в окружении спецназа

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Появилось фото Путина в окружении спецназа

Бразилиа, 17 ноября. В интернете появился совместный снимок президента Российской Федерации Владимира Путина и бразильского спецназа.

В Сети появилась фотография на которой позируют бразильские спецназовцы в совместно с президентом России Владимиром Путиным. Элитный отряд бразильских военнослужащих занимался обеспечением безопасности для российского президента в ходе его визита в южноамериканскую страну.

Фотографию опубликовал в своем профиле в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

«Фото на память», – гласит подпись к снимку.  

Владимир Путин прибыл с визитом в Бразилию для участия в саммите лидеров стран БРИКС, проходивший с 13 по 14 ноября 2019 года. В ходе визита, президент Российской Федерации встретился со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару чтобы обсудить международную политическую повестку, а также политическую ситуацию в Боливии, где после акций протеста от власти был отстранен президент Эво Моралес, который получил политическое убежище в Мексике.

Организация БРИКС была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав Министерств иностранных дел, министров финансов и других высокопоставленных чиновников. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Совокупно территория государств, входящих в эту организацию занимает 30 % от земной поверхности.  Их население составляет 42 % от мирового и им принадлежит 15 % мировой торговли.

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Источник: Звезда
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