НАТО повышает активность в космосе из-за России и Китая

Берлин, 17 ноября. НАТО намерено уделять больше внимания космическому пространству, опасаясь развития технологий по противодействию спутникам в России и Китае. Об это пишет немецкое издание Der Spiegel.

Решение о повышении активности в космическом пространстве должно быть принято на следующей неделе на встрече глав МИД входящих в НАТО стран и на саммите лидеров альянса в начале декабря.

В рамках блока космическое пространство приобретет тот же статус, что и земля, вода, воздух и киберпространство. Это приведет к тому, что нападение на любого члена альянса в космосе повлечет активацию пункта о коллективной безопасности.

Причиной такого шага стало то, что военные операции все больше зависят от космоса, в том числе от применения спутников. В НАТО давно обеспокоены тем, что системы по противодействию спутникам разрабатывают Китай и Россия, цитирует автора материала RT.

На усиление военной космической программы настаивают США и Франция. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже заявлял, что США могут создать отдельные космические силы.

На данный момент на околоземной орбите действует 2000 активных спутников, отмечают в издании. В распоряжении НАТО таких аппаратов нет, но их имеют отдельные члены альянса.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что национальная разведка США планирует провести новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны. Пентагон обеспокоен возрастающей способностью Москвы и Пекина создавать помехи для спутников или уничтожать их. Запрос на проверку таких возможностей направил генерал военно-воздушных сил США Джон Хайтен.