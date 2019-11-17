В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Трампа

Вашингтон, 17 ноября. Пресс-секретарь Белого дома отчиталась о прохождении президентом США медицинского обследования.

Пресс-секретарь отметила, что Дональд Трамп здоров и жалоб на здоровье не имеет.

«После быстрого осмотра и сдачи анализов президент направился обратно в Вашингтон. Президент по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб, что показали и его регулярные активные выступления на митингах перед тысячами американцев несколько раз в неделю», – заявила пресс-секретарь Стефани Гришэм.

Ранее в пресс-службе Белого дома объявили о намерении Трампа воспользоваться выходным и пройти медицинский осмотр, чтобы не тратить на это времени в 2020 году, потому что в следующем году он будет занят подготовкой к очередным президентским выборам.

Прошлые медицинские обследования президента Трампа показали, что состояние здоровья президента США «в целом хорошее», благодаря отсутствию вредных привычек и хорошим генам.

73-летний политик и бизнесмен намерен баллотироваться на второй срок на следующих президентских выборах в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. По мнению экспертов, главным оппонентом Трампа на выборах будет 76-летний представитель Демократической партии Джо Байден, который может быть замешан в коррупционном скандале с нефтегазовой компанией Burisma, занимающийся добычей газа на территории Украины. В совет директоров которой входит сын Джо Байдена – Хантер.

Как сообщают американские СМИ, в ходе визита на Украину в марте 2016 года, Джо Байден угрожал отменить американские гарантии на кредит одного миллиарда долларов, если со своего поста не будет снят генеральный прокурор Виктор Шокин, в сферу обязанностей которого входило расследование возможных нарушений в деятельности нефтегазового холдинга Burisma. Генеральный прокурор Шокин был снят со своего поста в апреле 2016 года.