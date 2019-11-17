Климкин назвал разведение сил в Донбассе успехом Путина

Киев, 17 ноября. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе. Мнением политик поделился в эфире одного из украинских телеканалов.

«К сожалению, у него много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение», — отметил бывший министр

Гражданская война длится на Украине с 2014 года. Конфликт начался после того, как Донецкая и Луганская народные республики не приняли результатов произошедшего в Киеве государственного переворота и объявили о независимости. В ответ новые украинские власти развернули против ЛНР и ДНР военную кампанию. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли более 13 тысяч человек.

В ходе встречи контактной группы в Минске 1 октября стороны внутриукраинского конфликта договорились развести силы у населенных пунктов Петровское и Золотое. Отвод сил должен был начаться 7 октября, однако процесс неоднократно срывал Киев. В итоге разведение войск в Золотом началось 29 октября.

Тем не менее, на Украине продолжают звучать неоднозначные заявления. Бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы в Минске Роман Бессмертный высказал мнение, что ЛНР и ДНР должны превратиться в «дикое поле», сообщила «Газета.ру». По его словам, Украина должна переместить из Донбасса своих сторонников и приготовиться к тому, что конфликт на юго-востоке страны, возможно, продлится десятилетия.