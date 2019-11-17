Матвиенко заявила о недопустимости внешнего вмешательства в дела Боливии

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Гавана, 17 ноября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала внешнее вмешательство во внутренние дела Боливии недопустимым. По ее мнению, боливийский народ должен самостоятельно решать свою судьбу на выборах.

«Очень важно не допустить никакого внешнего вмешательства во внутренние дела Боливии, никакого давления, чтобы народ Боливии самостоятельно решил свою судьбу, решил, кто будет президентом страны, и определил дальнейшую стратегию развития этой страны», – сделала заявление Валентина Матвиенко перед журналистами в ходе официального визита на Кубу делегации Совета Федерации.

Согласно ее словам, российская сторона обсуждала события в Боливии вместе с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, и с первым секретарем ЦК Коммунистической партии республики Куба Раулем Кастро.

«Оценки России и Кубы по тому, что произошло в Боливии, близки. Главное сейчас - не допустить хаоса, беззакония, дальнейшего раскачивания ситуации. Важно, чтобы все процедуры прошли в строгом соответствии с законодательством и конституцией этой страны», – подчеркнула спикер Совета Федерации.

Матвиенко акцентировала внимание, что ключевой задачей временного правительства в Боливии является как можно скорейшее проведение честных и прозрачных выборов, которые бы вызывали доверие у граждан страны.

Также экс-губернатор Санкт-Петербурга отметила, что власти Кубы обеспокоены тем фактом, что в регионе Латинской Америки нестабильная обстановка, и что «больше нет того единства латиноамериканских стран, которое всегда было характерно для этого региона, и это, разумеется, не способствует успешному развитию этих стран, а также стабильности в регионе».

Выборы президента Боливии прошли 20 октября. Действующий на тот момент президент Боливии Эво Моралес одержал победу еще по итогам первого тура, однако оппозиционные силы не признали итогов голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса принять свою отставку с поста главы государства, ради поддержания стабильной ситуации в стране. После этого Моралес освободил кабинет президента и покинул страну. За экс-президентом последовало и все высшее руководство Боливии. Роль и.о. президента приняла сенатор Жанин Аньес.