В ООН рассказали о главных причинах смертности на дорогах в России

Москва, 17 ноября. Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения, президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт назвал главными причинами смертности на российских дорогах езду в пьяном виде, изъяны в образовании водителей и пешеходов и недостатки в правовом преследовании нарушителей.

Согласно данным ГИБДД, на дорогах России только в 2018 году произошло более 168 тысяч ДТП, почти 215 тысяч человек получили травмы, более 18 тысяч погибли. Одной из главных причин высокой смертности Тодт назвал недостаточное образование.

«Необходимо начинать уже в школе. Молодые люди легче впитывают эту информацию и могут передавать ее даже своим родителям», — рассказал спецпосланник.

Специалист посоветовал «более тщательно обеспечивать правопорядок», не пользоваться телефоном во время управления автомобилем и не водить под воздействием алкоголя. Бороться с пьянством за рулем Тодт рекомендует при помощи образовательных мер, начиная со школы. Спецпосланник также назвал себя сторонником жестких мер. По его мнению, чтобы люди осознали рамки дозволенного «должны быть суровые последствия». «Строгое преследование по закону», по словам Тодта, необходимо.

Кроме того спецпосланник отметил, что в России «люди не пристегиваются во всех тех случаях, когда это следовало бы сделать», а также заявил о большом количестве превышений скорости и «проблеме», которую иногда представляют пешеходы.

Тодт подчеркнул, что у России еще есть потенциал в улучшении обеспечения безопасности владельцев самокатов, велосипедистов и пешеходов.

«Многое еще можно сделать в сфере пешеходных переходов, в том числе вблизи школ», — цитирует спецпосланника РИА Новости.

Тодт призвал пользующихся самокатами и велосипедами россиян надевать шлемы. Спецпосланник подчеркнул, что придерживаться определенных правил должен любой участник дорожного движения.

Среди мировых лидеров в области обеспечения безопасности дорожного движения Тодт назвал Швецию, Норвегию, Данию, Швейцарию, Великобританию, Японию, Новую Зеландию, Корею, Австралию и Канаду.