Матвиенко рассказала о сроках визита Путина на Кубу

Гавана, 17 ноября. Дата визита президента Российской Федерации Владимира Путина на Кубу будет зависеть от плотности графика его работы, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время официального визита на Кубу.

«Что касается визита президента Российской Федерации на Кубу: приглашение такое поступило, президент его с благодарностью принял. Что касается сроков – это будет зависеть от графика президента РФ и сроков согласования с кубинской стороной. Такие вопросы решаются по дипломатическим каналам», – ответила на вопрос журналиста Валентина Матвиенко.

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил президента России Владимира Путина посетить остров, когда у последнего будет такая возможность. Российский президент заверил кубинского коллегу, что с удовольствием воспользуется его приглашением.

Делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко находится на Кубе с 14 ноября с официальным визитом, который приурочен 500-летнему юбилею столицы островного государства.

Напомним, что недавно американский госсекретарь Майк Помпео объявил о внесении пяти кубинских отелей в санкционный список. По его словам, санкции введены против гостиниц, потому что они принадлежат кубинским военным. С 19 ноября 2019 года Соединенные Штаты Америки не будут ввести прямые финансовые операции с этими отелями. Также, как передает «Газета.ру» в санкционный список с формулировкой «причастность к нарушению прав человека в Венесуэле» попал и министр внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья.