Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг вернулся на родину

Москва, 17 ноября. Норвежский подданный Фруде Берг, который был осужден в РФ за шпионаж, вернулся на родину, пишет «Газета.ру».

Самолет с Бергом на борту прилетел в Осло из Вильнюса. Адвокат задержанного в России норвежца подтвердил, что Фруде Берг был на борту лайнера. По возвращению домой его встречали жена и дочка. Адвокат Берга отмечает, что произошедшая ситуация «сильно повлияла» на его клиента, и ему трудно понять, что происходит сейчас. Норвежские СМИ пишут, что Фруде Берг вместе со своей семьей уехал в «укромное место» на востоке Норвегии. Норвежец был освобожден в рамках обмена заключенными между Российской Федерацией и Литвой.

Литовская сторона ранее передала России ее граждан Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, которые в 2017 году были приговорены к десяти с половиной и десяти годам лишения свободы соответственно по обвинению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Россия в ответ передала Литве ее граждан, осужденных в 2016 году Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, также норвежца Фруде Берга.

Московский городской суд в апреле этого года приговорил норвежского подданного к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против Российской Федерации. Согласно следствию, Берг занимался сбором данных об атомных подводных лодках ВМФ РФ. Норвежец был пойман при получении секретных данных от сотрудника оборонного предприятия, который работал под контролем ФСБ.

Ранее адвокат Берга высказывал мнение, что Норвегия должна выплатить его подопечному большую компенсацию.