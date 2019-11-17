Участница «Битвы экстрасенсов» пожаловалась на неизлечимую болезнь

Москва, 17 ноября. Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала о неизлечимой болезни и 298 перенесенных операциях. Запись она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

«Сбилась я со счета операций еще полтора года назад. Сейчас посчитала по выпискам — сегодня была 298», — говорится в записи.

Кузнецова отметил, что всю жизнь страдает от заболевания горла и последние 33 года вынуждена постоянно переносить операции. Участница телешоу уточнила, что заболевание не лечится.

«Операции мне делать необходимо всегда, регулярно и до конца жизни. Без них я не могу дышать», — пожаловалась участница телешоу.

Кузнецова заняла третье место в 16-м сезоне телешоу «Битва экстрасенсов». Позднее женщина участвовала в проекте «Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших».

Ранее документалист Борис Соболев в своем фильме провел сотни проверок медиумов и гадалок и не обнаружил у них сверхъестественных способностей.

Документалист снял трехсерийный фильм об экстрасенсах и медиумах под названием «Идущие к черту». Первая серия проекта вышла в эфире в 2017 году, вторая и третья — в 2019 году.

Документалист уточнил, что не стремился снять фильм против конкретного шоу «Битва экстрасенсов». Но передача стала для него «наиболее крупным примером такого мошенничества».