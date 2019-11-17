Серябкина обескуражила поклонников откровенным фото

Москва, 17 ноября. Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина, которая сейчас занимается сольным проектом, выложила в своем профиле в Instagram откровенное фото. На нем исполнительница стоит обнаженная с распущенными волосами, которые прикрывают грудь.

«Пишу новый текст. Чувствую все как в первый раз и в последний раз. Каждый раз. Цепляюсь за образы в голове и слушаю сердце. Оно говорит мне, как правильно», – подписала фотографию экс-участница Serebro.

Серябкина предложила поклонникам догадаться, чему будет посвящена ее новая композиция. В комментариях фанаты активно делились своими предположениями, но большинство сошлось на мнении что новый трек певица посвятит любви, а также не скрывали своего восхищения откровенной фотографией и внешним видом исполнительницы.

Как передает LIFE, ранее Ольга Серябкина поделилась фактами о взаимоотношениях с бывшей солисткой Serebro Еленой Темниковой, и призналась, что у них была драка.

По ее словам, она ехала вместе с Темниковой в лифте, и та начала атаковать свою коллегу по творческому цеху. В ответ Серябкина укусила солистку Serebro за подбородок. Ольга говорит, что не желала отвечать на провокации Елены и доводить конфликт до полноценной драки, так как, по ее мнению, она сильнее своей коллеги. После инцидента Серябкина позвонила музыкальному продюсеру Максу Фадееву, который на нервах сказал, что исполнительницы его достали и желает, чтобы группы Serebro вообще не было.