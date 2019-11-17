Кардиолог рассказал об опасности вейпов

Москва, 17 ноября. Кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал об опасности электронных сигарет для организма.

По словам специалиста, входящий в состав смесей для парения витамин Е способен вызывать рак. Также содержащийся в электронных сигаретах пропиленгликоль при нагревании может стать причиной поражения легких.

«Я категорически не рекомендую своим пациентам курить электронные сигареты. Сегодня есть исключительно эффективные средства медикаментозные для того, чтобы человек, который хочет прекратить курить — прекратил курить», — цитирует кардиолога телеканал «360».

Ашихмин отметил, что электронные сигареты нельзя считать альтернативой обычным, поэтому в случае, когда курильщик не может справиться с вредной привычкой самостоятельно, ему следует обратиться к врачу.

Кардиолог напомнил, что медики никогда не советовали курить вместо обычных сигарет электронные. Вейпы эксперт назвал новой технологией, которая не прошла апробирования.

Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC) в конце октября сообщил о гибели 37 человек из-за вызванных курением вейпа легочных заболеваний. Общее число заболевших, по данным CDC превысило 1,8 тысячи человек.

Ранее ученые из Нью-Йоркского университета установили, что дым вейпов вызывает рак легких у мышей, сообщила «Газета.ру». Исследователи пришли к выводу, что дым вейпов повреждает ДНК и приводит к раку легких, а также мочевого пузыря грызунов.

Из 40 мышей, которые подвергались воздействию пара электронных сигарет с никотином в течение года, рак легких появился примерно у каждой четвертой, а у 57,5% были выявлены предраковые поражения мочевого пузыря.