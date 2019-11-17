Мощный взрыв прогремел в общежитии в Киеве, есть жертвы

Киев, 17 ноября. Взрыв в одном из общежитий Киева унес жизни двух человек. Информацию подтвердили в полиции украинской столицы.

Взрыв произошел 16 ноября около 21.00 по местному времени (22.00 по Москве) в общежитии на улице Карла Маркса. По данным полиции, в результате инцидента смертельные ранения получили два человека. О пострадавших информации нет, сообщает сайт газеты «Известия».

По данным местных СМИ, взорвалась ручная граната. На месте инцидента работают следственно-оперативные группы.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в результате взрывов на военном арсенале городе Балаклее (Харьковская область Украины) погибли двое саперов.