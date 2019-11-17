Семья из пяти человек стала жертвой стрельбы в Калифорнии

Сан-Диего, 17 ноября. Страшное преступление в калифорнийском городе Сан-Диего. Пятеро членов одной семьи, в том числе трое детей погибли в результате стрельбы. Один ребенок получил тяжелое ранение и находится в больнице.

Согласно подозрениям полиции, стрелком является один из погибших членов семьи.

Ранним утром в полицию поступил звонок, однако в трубке были слышны только звуки ссоры. Чуть позже поступил звонок от соседей, которые слышали звуки выстрелов. По прибытию на место преступления американские стражи порядка нашли в доме тела мужчины, женщины и трехлетнего ребенка со следами огнестрельных ранений, а также троих раненных детей в тяжелом состоянии. Позднее двое скончались в больнице, за жизнь третьего борются врачи.

Пока что у полиции нет версий насчет того, кто из членов семьи мог оказаться убийцей. А также мог ли бы стрелок погибнуть от выстрела в самого себя.

Ранее, 6 ноября в Сан-Диего случилась перестрелка в кафе, в результате которой погиб человек и двое получили ранения. Преступник хотел расплатиться за заказ фальшивой купюрой в 100 долларов, однако потом скрылся. Спустя несколько минут он вернулся с оружием и начал расстреливать сотрудников закусочной, после чего сбежал и сейчас находится в розыске.