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Минэкономики Украины планирует провести реформу рынка труда

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Минэкономики Украины планирует провести реформу рынка труда

Киев, 17 ноября. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о планах провести реформу рынка труда. С соответствующим высказыванием чиновник выступил в эфире одного из украинских телеканалов. 

Реформу рынка труда министр назвал ключевым приоритетом своей работы на ближайшие четыре года. Также в числе приоритетов заявлены антимонопольная политика, инвестиции, экспорт и агросектор.

По словам Милованова, он собирается проводить политику, призванную сократить количество монополий и увеличить конкуренцию с целью «быть более успешными за счет экспорта». Также министр добавил, что планирует заниматься продовольственной безопасностью страны, развитием села и безопасностью питания.

Ранее Милованов заявил, что теневой оборот земли сельскохозяйственного назначения на Украине превышает 400 миллионов долларов, сообщает RT.

«Теневой оборот земли, связанный с мораторием, не дает стране развиваться, — заявил на своей странице в Facebook Милованов. — Его объем сейчас достигает 10 миллиардов гривен (около 409 миллионов долларов. — Прим. ФАН)».

Украинский министр пояснил, что механизм теневого оборота земли заключается в ее передаче в аренду на 49 лет. По информации Милованова, на таких условиях только за последние два года на Украине было сдано 460 тысяч гектаров. Министр утверждает, что это приводит к тому, что собственник земли получает небольшие средства, а земля истощается. По его мнению, введение рынка земли позволит вывести земельный сектор из тени.

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Источник: RT
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