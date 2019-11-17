Стало известно состояние отравившегося «Кротом» преподавателя МГУ

Москва, 17 ноября. Состояние попавшего в реанимацию ученого и заслуженного преподавателя МГУ Олега Ивашева-Мусатова, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, оценивается как тяжелое, передает «Газета.ру».

91-летний преподаватель остается в отделении реанимации. Сообщения о госпитализации известного ученого появились 15 ноября. Согласно словам его сына, пожилой математик, будучи в ванной комнате, перепутал бутылку с водой и жидкостью для прочистки труб «Крот», которые стояли рядом. Ивашеву-Мусатову был диагностирован ожог пищевода и желудка.

«Московский Комсомолец» приводит цитату друга семьи, который сказал, что не понимает, как известный ученый мог самостоятельно выпить химическую жидкость. По его словам, здоровье математика не позволяло ему наклонятся и свободно перемещаться.

«Я так понимаю, что бутылка с «Кротом» находилась под ванной и, чтобы ее достать, нужно было нагнуться, как минимум. А Олег Сергеевич это вряд ли мог сделать», – прокомментировал происшествие друг семьи.

Олег Ивашев-Мусатов известен как заслуженный преподаватель МГУ, один из ведущих математиков России, автор многочисленных учебников и научных пособий. Его отцом был известный художник Сергей Ивашев-Мусатов. Олег Сергеевич сам обучался в художественной школе и у него есть задатки живописца. Олег Ивашев-Мусатов преподавал в МГУ с 1957 года в течении последующих 56 лет. За свою научную карьеру Ивашев-Мустов выпустил около 70 научных трудов, а также был соавтором математических учебников для средней школы. В 2013 году, будучи доцентом кафедры математического анализа получил премию престижную имени М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность.

Происшествие случившиеся с математиком похожа с историей Бари Алибасова, которая произошла с ним в июне 2019 года. Продюсер группы «На-На» был доставлен в токсикореанимацию, ошибочно выпив средство для прочистки труб. Алибасов пытался судиться с компанией-производителем, с целью добиться изменения внешнего вида бутылка химического средства, и компенсировать траты на лечение. Однако суд пока не на стороне продюсера.