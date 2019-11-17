Помощник Зеленского анонсировал финальный этап возвращения украинских кораблей

Киев, 17 ноября. Процесс возвращения кораблей ВМС Украины, задержанных после провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, находится на завершающей стадии. Об этом сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По данным одесского издания «Думская», за кораблями уже отправились буксиры «Титан» и «Гайдамака».

«Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — цитирует RT.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ. Они двигались по направлению к Керченскому проливу. Экипажи отказывались выполнять законные требования российских властей и опасно маневрировали. Нарушители были задержаны. В отношении украинских моряков суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Под предлогом провокации ВМС Украины в Керченском проливе действующий тогда президент Петр Порошенко ввел военное положение. Таким образом он надеялся отсрочить президентские выборы. Однако в Раде согласовали особый правовой режим лишь на месяц. Выборы состоялись вовремя. По итогам повторного голосования Порошенко потерпел сокрушительное поражение.

Известный юрист Андрей Портнов инициировал уголовное преследование Петра Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе. По его мнению, в действиях экс-президента Украины есть признаки государственной измены.

В рамках договоренностей президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского моряки были освобождены.