Трамп проходит обязательный медосмотр перед выборами

Вашингтон, 17 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приступил к прохождению медицинского обследования, чтобы не отвлекаться на него в следующем, выборном году, сообщают в Белом доме.

«Ожидая очень плотный 2020 год, президент воспользовался свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование физического здоровья в госпитале имени Уолтера Рида», – дает комментарий пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Последний медицинский осмотр президент США Трамп проходил в феврале 2019 года. Состояние тогда 72-летнего главы государства признали «в целом хорошим», сообщает «Газета.ру». Вес Дональда Трампа составил 110 килограммов (ранее фиксировали вес 108 килограммов) при росте 192 сантиметра. Давление 118 на 80, пульс 70 ударов в минуту.

Несмотря на частые апелляции к психическому здоровью президента из-за его экспрессивных жестов и мимики, медицинское обследование показало, что ментальное здоровье Трампа в полном порядке. В отчете врачей также говорилось, что у президента отличные гены, он всю жизнь не пьет и не курит, но иногда злоупотребляет фаст-фудом и не так часто занимается спортом. Стало известно, что президент США принимает антибиотик тетрациклин для борьбы с розовыми угрями, детский аспирин для снижения рисков сердечных заболеваний, а также финастерид – средство против облысения.

В итоге в качестве рекомендаций, врачи посоветовали Дональду Трампу скинуть от 4 до 7 килограмм и снизить уровень холестерина в крови.