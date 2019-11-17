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Черчесов прокомментировал поражение сборной РФ в матче с командой Бельгии

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Черчесов прокомментировал поражение сборной РФ в матче с командой Бельгии

Санкт-Петербург, 17 ноября. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о домашнем поражении от сборной Бельгии со счетом 4:1. Поединок прошел в Санкт-Петербурге в рамках отборочного этапа на Евро-2020.

По словам Черчесова, атакующий план на игру был продиктован турнирной ситуацией. Чтобы надеяться на первое место в группе, нужна была победа со счетом 2:0.

«Мы очень хотели сыграть с командой Бельгии на встречных курсах, чтобы понять, что мы из себя представляем. Если бы турнирная ситуация была другая, возможно, мы бы применили другую тактику», — сказал Черчесов.

Наставник россиян отметил, что не вполне удовлетворен физической формой своих подопечных. Не все футболисты были готовы провести 90 минут на достойном уровне.

Ранее сообщалось о домашнем поражении сборной России в рамках девятого тура группы I отборочного этапа на чемпионат Европы по футболу. Бельгийцы добились комфортного перевеса уже в первом тайме — 3:0. После перерыва команды обменялись забитыми мячами.

За тур до конца отборочного этапа бельгийцы уверенно лидируют с девятью победами в девяти матчах. Сборная России занимает второе место, которое также позволяет сыграть на континентальном первенстве. Команда Черчесова опережает шотландцев на девять очков. Следом расположились киприоты и сборная Казахстана.

Свою заключительный поединок россияне проведут с главным аутсайдером группы — сборной Сан-Марино.

Перед поражением от бельгийцев россияне побеждали в восьми играх подряд. Это лучшее достижение сборной в истории, напоминает RT

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