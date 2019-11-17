Украинские власти сняли ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду

Киев, 17 ноября. Кабинет министров Украины отменил ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что решение принято»для эффективного прохождения отопительного сезона». В Кабинете министров утверждают, что идея снятия ограничений на рост тарифов принадлежит «Ассоциации городов Украины». Представители организации обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку с предложением отменить постановление предыдущего правительства № 560. Нормативный акт устанавливал предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение.

Украинские власти заявляют, что отмена постановления «обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона и устранит угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов».

Ранее сообщалось, что жители Киева перекрыли Кольцевую дорогу, так как им до сих пор не включили отопление. На протяжении двух недель люди обращались различные инстанции, но никакого эффекта эта деятельность не принесла.

За последние несколько лет стоимость тарифов на ЖКХ для украинцев выросла многократно. Будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский и его соратники резко критиковали подобную политику Киева. Однако обещания снизить тарифы новой властью не были выполнены. Более того, вскоре украинцев ждет новое повышение цен на газ.

Кроме того, ряд населенных пунктов на Украине зимой может остаться вовсе без отопления из-за накопленных долгов. Соответствующий список накануне опубликовал «Нафтогаз», передает RT.